Кіберфахівці СБУ нейтралізували російську хакерську атаку на цифрові мережі багатоповерхівок

Хакерська атака РФ

Це сталося у прикордонному регіоні. Через Wi-Fi мережу будинків російські хакери намагалися під’єднатись до системи відеоспостереження у житлових комплексах та камер, встановлених на дорогах.

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Також росіян цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки. Втім, кіберфахівцям СБУ вдалося вчасно викрити спробу російських хакерів та спинити їхні дії.

За оперативними даними служби безпеки, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.

В СБУ попередили, що подібні атаки з боку РФ можуть траплятися і в майбутньому, тож закликали громадян вживати заходів щодо посилення цифрової безпеки.

Нині у прикордонному регіоні вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Кіберфахівці встановлюють всі обставини злочину і планують притягнення винних до відповідальності.

🔻 У грудні 2022 року повідомлялося, що з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну

🔻 У листопаді минулого року кіберфахівці служби безпеки інформували, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України