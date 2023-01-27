Латвія надасть медичну допомогу пораненим військовим з України

співробітництво двох країн

Лікування пройде в рамках співпраці латвійських та українських медустанов. Загалом у поточному році Рига планує прийняти близько 120 осіб.

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Про це повідомляє LSM з покликанням на МОЗ.

Глава латвійського відомства Ліга Менгельсоне зустрілася з мікрохірургами Олафом Лібермансом та Мартіньшем Малзубрісом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії у латвійських стаціонарах – ці медики неодноразово оперували поранених в Україні, зазначає LSM.

Міністерка заявила, що Латвія продовжить підтримувати український народ. За її словами, зараз Рига допомагає постраждалим на війні в рамках договору співробітництва між двома країнами.

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🔻 18 січня міністерство оборони Латвії повідомило, що країна передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

🔻 10 січня міністр оборони Латвії Інара Мурніє повідомила, що країна Балтії може передати Україні нову партію ЗРК Stinger

🔻 У листопаді 2022 року армія Латвії передала українським прикордонникам нові безпілотні літальні апарати, про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Йдеться про дрони DJI Mavic 2 Enterprise, які українські військові використовують її для розвідки з повітря та коригування вогню.

🔻 Влітку 2022 року президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія надала Україні допомоги на третину свого військового бюджету. На той момент йшлося про суму близько 250 мільйонів євро.