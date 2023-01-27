Листи із вибухівкою: підозрюваний хотів, щоб Іспанія припинила допомогу Україні

КОНВЕРТИ З БОМБАМИ

74-річний пенсіонер з Іспанії, якого підозрюють у надсиланні листів із вибухівкою до низки українських диппредставництв намагався чинити тиск на Іспанію, щоб вона відмовилася від підтримки України, розповів слідчий суддя, повідомляє Reuters.

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Наразі підозрюваний Помпейо Гонсалес Паскуаль перебуває під офіційним слідством за двома можливими звинуваченнями в тероризмі за обтяжуючих обставин і чотирма звинуваченнями в тероризмі, зазначив суддя під час першого судового засідання.

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Гонсалеса затримали 25 січня в місті Міранда-де-Ебро у провінції Бургос.

Чоловіка підозрюють у відправці загалом шести посилок з вибухівкою в період з 24 листопада по 2 грудня на адреси посольства України та США в Мадриді, а також у Міністерство оборони, місцеву компанію Instalaza, яка виробляє, зокрема, зброю для України та палац Монклоа, який є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Іспанії.

Зображення посилки, надісланої до посольства України в Мадриді, Іспанія © Reuters

Правоохоронці відстежили Гонсалеса, проаналізувавши штампи на конвертах, адже деякі з яких можна було придбати лише декількох магазинах у Бургосі.

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Під час обшуків у будинку Гонсалеса виявили складові для саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, онлайн-історія браузера підозрюваного показала, що він читав російські державні ЗМІ RT та Sputnik. А також переглядав іспаномовні веб-сайти про зброю та хімію. Іспанський пенсіонер також користувався російським додатком «ВКонтакте» та швейцарським сервісом зашифрованої електронної пошти Protonmail.

«Усе це може свідчити про ризик його втечі до Росії», — заявив суддя.

У суді також дійшли висновку, що дії підозрюваного свідчать про його намір порушити громадський спокій та створити враження, що листи розсилали пов'язані з Росією люди, щоб помститися за те, що Іспанія і США підтримують Україну.

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Водночас у судді вважають. що підозрюваний діяв самостійно. «Немає жодних ознак того, що особа, яка перебуває під слідством, належить до будь-якої терористичної банди чи організованої групи або співпрацює з нею», — додав суддя.

Наразі чоловіка утримувати під вартою до пред'явлення офіційних звинувачень і подальших слухань.

🔻 30 листопада у посольстві України в Мадриді прогримів вибух, поранення отримав співробітник амбасади. В його руках вибухнув конверт, який надійшов до дипустанови.

🔻 За даними МЗС, станом на 7 грудня 2022 року погрози отримала 31 українська дипломатична установа у 15 країнах світу.

🔻13 грудня речик МЗС Олег Ніколенко повідомив, що розслідування погроз українським дипломатам відбувається на кількох рвнях