«Ловці шахедів» уже в Україні — Федоров

протидія дронам РФ

Безпілотники HALCON Hunter 2, що запускаються з землі/Ілюстративне фото

6 систем протидії ворожим безпілотникам уже захищають українські енергетичні об’єкти від російських дронів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.

Ці системи є найсучаснішими оборонними технологіями, які стоять на захисті стратегічних об’єктів США.

«Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники», - написав очільник відомства в телеграмі.

«Ловців шахедів» вдалось придбати завдяки збору, який організували Олег Гороховський, Ігор Лаченков та UNITED24.

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🔻 27 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що в Росії вичерпуються запаси іранських дронів.

🔻 У ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Армія РФ застосувала 24 ударних безпілотники, усі вони були збиті українськими силами оборони.

🔻 21 січня CNN повідомляли, що Іран почав передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників для виробництва дронів-камікадзе у РФ. Це сталося після того, як країни досягли відповідної угоди.