МВФ готує для Києва пакет допомоги на 16 млрд доларів – Bloomberg

фінансова допомога

Міжнародний валютний фонд може затвердити нову програму фінансування уже в березні. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на власні джерела.

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«МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили», – зазначає видання.

Перший транш може надійти у квітні цього року «в найкращому разі», пише Bloomberg. Як повідомляє видання, упродовж першого року дії нової фінансової допомоги Україна зможе отримати близько 5-7 млрд доларів.

Сам план буде розрахований на три-чотири роки. Проте його затвердження залежить від кількох умов, серед яких згода країн Великої сімки, донорів та кредиторів України, які повинні впевнитись у платоспроможності країни, зазначає видання.

«План також потребуватиме змін до правил видачі кредитів МВФ, аби кошти можна було видавати країні у стані війни. Окрім цього, уряд у Києві муситиме взяти зобов’язання із втілення певних реформ на додачу до успішного виконання чотиримісячної програми МВФ, затвердженої минулоріч», – йдеться у повідомленні.

🔻 26 січня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонни повідомила, що Париж надасть Україні €3 мільйони на ядерну безпеку.

🔻 23 січня Євросоюз узгодив сьомий транш військової підтримки України на 500 млн доларів.