Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

До нього увійшла автомобільна техніка та ракети.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться на офіційному сайті Уряду.

Зазначається, що в Україну буде доставлено ще 13 вантажівок, 2 пікапи, 2 вантажівки 15T, 12 сідельних тягачів та 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону.

Також Києву передадуть неназвану кількість ракет для системи ППО «IRIS-T».

🔻27 січня українські військові прибули до Німеччини на навчання

🔻 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги.

🔻 20 січня стало відомо, що Берлін виділить ще 52 млн євро на відновлення України

🔻19 січня новий міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив, що Берлін продовжить підтримувати Україну