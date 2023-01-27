Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
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До нього увійшла автомобільна техніка та ракети.
Про це йдеться на офіційному сайті Уряду.
Зазначається, що в Україну буде доставлено ще 13 вантажівок, 2 пікапи, 2 вантажівки 15T, 12 сідельних тягачів та 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону.
Також Києву передадуть неназвану кількість ракет для системи ППО «IRIS-T».
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