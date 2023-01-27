Обстріл Запоріжжя: одна людина постраждала

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Вирва після падіння російської ракети у Запоріжжі 26.01.23 (ілюстративне фото)

Російські війська атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа.

Реклама Читати продовження

Постраждалого чоловіка госпіталізували, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

🔻27 січня війська РФ обстріляли житловий масив Часового Яру

🔻 27 січня внаслідок обстрілу РФ міста Часів Яр загинули двоє цивільних, ще п'ять — зазнали поранень

🔻 26 січня внаслідок обстрілу РФ на Донеччині загинули троє цивільних, ще вісім — зазнали поранень

🔻 26 січня внаслідок обстрілів РФ загинули шість цивільних на Донеччині, по двоє - на Херсонщині та Харківщині

🔻 26 січня внаслідок ракетної атаки на Україну загинули 11 людей. Всього РФ здійснила за добу 44 удари та 70 пусків ракет.