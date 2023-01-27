Партнерство Франції та Румунії: глава МЗС Франції відвідала Бухарест

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

© Міністерство Європи та закордонних справ Франції

Міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна на зустрічі з Президентом Румунії Клаусом Йоханісом.

З нагоди 15-ї річниці стратегічного партнерства Франції та Румунії міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна відвідала Румунію.

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Під час свого офіційного візиту у Румунію 27 січня, Катрін Колонна зустрілась з солдатами Місії Орел на румунському військовому полігоні Чинку, повідомили у МЗС Франції.

«У таборі Чінку з моїми румунським та голландським колегами Богданом Ауреску та Вопці Хустра. Тут разом війська наших країн з метою забезпечення безпеки нашого континенту», — повідомила очільниця МЗС в Telegram.

Крім того, Колонна провела зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, прем'єр-міністром Ніколає Чуке та міністрами закордонних справ Богданом Ауреску та Вопке Хустра.

«Центральною темою переговорів було продовження підтримки України та Молдови. Стратегічне партнерство Франції та Румунії необхідне для вирішення основних проблем Європи», — зазначили у МЗС Франції.

Також міністерка Європи та закордонних справ відвідала українську та румунські редакції RFI.

«Бажаючи віддати шану вільній та незалежній пресі, я відвідала «хаб» українських журналістів у румунській редакції радіо RFI за підтримки мого міністерства», — зазначила Колонна.

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В ексклюзивному інтерв’ю двом редакціям RFI — українській та румунській — міністерка закордонних справ Франції розповіла про готовність Франції підтримувати Україну до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності та перспективи створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів російської агресії в Україні.

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26 січня міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Україну.

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Під час візиту вона, разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою оглянула місця влучань РФ по критичній інфраструктурі Одещини. Також очільниця МЗС Франції також повідомила, що французький уряд планує надати кошти України для забезпечення ядерної безпеки.

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🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC