Поблизу Запорізької АЕС зафіксовані потужні вибухи – МАГАТЕ

Ядерна безпека

Вибухи зафіксовані експертами Міжнародного агентства з атомної енергетики, присутніми на Запорізькій атомній електростанції, повідомив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Гучні звуки лунають майже щоденно в останні тижні.

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Частина вибухів відбувається на відстані від ЗАЕС, тоді як інші відбуваються набагато ближче до самого об’єкта, повідомляє глава агентства.

Зокрема, 25 січня приблизно о 10 годині ранку пролунали вісім сильних вибухів. Наступного дня таких випадків побільшало.

Гроссі зауважує, що вибухи поблизу ЗАЕС — ще одне свідоцтво того, що зона ядерної безпеки та захисту навколо станції має бути створена якнайшвидше. Демілітаризована зона має не лише захистити ЗАЕС, а й запевнити міжнародну спільноту, що станція не є ціллю, а її територія не використовується для атак.

Очільник Агентства вже обговорював запровадження такої зони з президентом України Володимиром Зеленським у Києві минулого тижня, а також продовжить свої консультації з Російською Федерацією, розповів глава МАГАТЕ. Рафаель Гроссі також зауважив, що переговори були складними.

Гроссі наголосив на терміновій необхідності створення демілітаризованої зони під час зустрічей високого рівня в Брюсселі на початку цього тижня, йдеться у повідомленні.

«Я вже кілька місяців закликаю створити зону охорони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Я вдячний за потужну підтримку, яку я отримав від багатьох світових лідерів, зокрема у Європі, але потрібно більше. Ми не можемо зупинитися», – сказав гендиректор МАГАТЕ у Європарламенті.

🔻 25 січня Енергоатом повідомляв, що РФ намагається завербувати для роботи на ЗАЕС білоруських ремонтників

🔻19 січня президент України під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ заявив, що ЗАЕС необхідно якнайшвидше деокупувати