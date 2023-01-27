Путін готує новий наступ в Україні в лютому чи березні – Вloomberg

Апетити Путіна

Росія готується наступати попри величезні втрати, і водночас готує свою країну до довгого протистояння зі США та союзниками, пише Вloomberg.

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За словами людей, наближених до Кремля, новий наступ може початися вже в лютому або березні, пише американське видання.

Президент РФ розчарований тим, як ідуть справи, але не готовий відмовитися від своїх цілей, а це значить, що війна буде довшою, кривавішою і гіршою для всіх, пише видання з посиланням на близьких до Кремля осіб.

РФ також хотіла б, щоб Київ і його союзники погодилися на певне перемир'я, яке залишило б під контролем Росії окуповану територію.

Путін і зараз впевнений, що залучення більшої кількості військових і готовність прийняти нові жертви дозволять Росії перейняти ініціативу на полі бою, незважаючи на невдачі, яких вона зазнавала протягом кількох останніх місяців, констатують у публікації.

Новий раунд мобілізації у РФ можливий вже навесні, пише видання. Водночас Кремль все більше підпорядковує потребам війни економіку, що надає можливість виробляти більше зброї.

Водночас представники американської та європейської розвідки сумніваються, що Росія має ресурси для нового масштабного наступу навіть після мобілізації 300 000 осіб минулої осені.

Та й останнім часом російські війська не демонстрували здатності швидко захоплювати українські території – за останні 6 місяців росіяни окупували лиш одне невелике місто, і то ціною величезних втрат.

До того ж, наразі союзники України нарощують поставки зброї, готуючись вперше доставити бронемашини і бойові танки: вони можуть допомогти українським військам прорвати російську оборону.

Союзники лиш побоюються, що новий російський наступ може розпочатися до отримання Києвом обіцяної сучасної техніки.

Зараз виснажливі атаки росіян поблизу таких міст, як Бахмут – виснажили українські сили. Крім того, після блискавичного контрнаступу українських військ влітку і восени, російські загарбники посилили захист: це також може сповільнити потенційне просування ЗСУ, констатують у публікації.

Також американські та європейські військові побоюються, що війна незабаром може перетворитися на артилерійську битву в стилі Першої світової з майже безперервним боєм на лінії фронту. А такий сценарій, на думку видання, може бути на руку Росії з її більшим населенням і військовою промисловістю.

🔻 13 січня повідомлялося, що Путін хоче розширити армію до 2 млн солдатів

🔻30 грудня голова української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC заявив, що росіяни мають проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через величезні втрати у бойових діях