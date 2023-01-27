Російські обстріли: шість цивільних загинули на Донеччині, по двоє - на Херсонщині та Харківщині

Росія атакує мирних

У трьох областях на Півдні та Сході 18 людей дістали поранень.

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На Донеччині росіяни вбили 6 жителів: 2 в Очеретиному, 2 в Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці.

Поранено 9 людей.

На Волноваському напрямку тривали активні обстріли Вугледара: у місті пошкоджено 7 будинків і 2 школи.

На Донецькому напрямку вночі відбулися 2 масовані артобстріли Авдіївки: є пошкодження, обсяги шкоди встановлюються, повідомляють в ОВА.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Бахмуті. Напередодні вдень росіяни пошкодили 3 будинки і дитсадок у Торецьку. Ще 3 будинки пошкоджено в Катеринівці Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді під обстрілами Торське, Зарічне і Ямпіль, у Званівській громаді — пошкоджено 3 будинки у Переїзному, околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами. Також неспокійно було в Сіверську — обстріли тривали протягом доби, прямим влучанням зруйновано приватний будинок, пише очільник області Павло Кириленко.

Херсонщину росіяни обстріляли 38 разів. Населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, БПЛА, також по області завдано ракетного удару.

Херсон армія РФ обстріляла 3 рази: пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби через атаки в області 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення .

На Харківщині масовано обстрілювали Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна.

У Куп'янську снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

У Дворічній Куп'янського району загинули чоловік та жінка.

У селищі Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років, пише голова ОВА.

🔻 26 січня внаслідок ракетної атаки на Україну загинули 11 людей. Всього РФ здійснила за добу 44 удари та 70 пусків ракет.