Росіяни атакували житлові квартали Херсона та Херсонського району: є загиблі

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Уламки від снаряду влучили в автомобіль, в салоні якого перебували двоє людей. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, жінка загинула на місці.

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Про це повідомляє Херсонська обласна рада.

Російська армія також обстріляла сьогодні Комишани. Троє людей було травмовано. Від отриманих ран померла 25-річна дівчина.

🔻27 січня внаслідок обстрілу РФ Бахмута загинув один цивільний, ще чотири — зазнали поранень

🔻 26 січня внаслідок обстрілів РФ загинули шість цивільних на Донеччині, по двоє - на Херсонщині та Харківщині

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🔻 26 січня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія РФ гатила ракетами повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

🔻 26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані.

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