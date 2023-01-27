РФ атакувала пожежну частину на сході країні: є жертви

УДАР ПО ПОЖЕЖНІЙ ЧАСТИНІ

Поранені рятувальники. Двоє з них госпіталізовані.

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Про це повідомив очільник ДСНС України Сергій Крук у Facebook. Точної кількості поранених та де саме сталася трагедія, він не назвав.

«Ще один доказ того, що росіяни свідомо полюють на тих, хто попри щоденні обстріли продовжує рятувати людей», — зазначив Сергій Крук.

Внаслідок російської атаки пожежна частина зазнала чималих руйнувань.

«Наслідки — на фото. І вони красномовніші за будь-які слова», — підкреслив очільник ДСНС.

Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook

Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook

Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook

🔻6 січня росіяни здійснили обстріл пожежної частини у Херсоні. Це стало другої пожежної частиною, атакованою РФ у Херсоні лише протягом двох діб. Внаслідок атаки були загиблі та поранені

🔻5 січня РФ обстріляла пожежну частину у Херсоні. Обійшлося без постраждалих