УДАР ПО ПОЖЕЖНІЙ ЧАСТИНІ

РФ атакувала пожежну частину на сході країні: є жертви

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Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України
Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Поранені рятувальники. Двоє з них госпіталізовані.  

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Про це повідомив очільник ДСНС України Сергій Крук у Facebook. Точної кількості поранених та де саме сталася трагедія, він не назвав.  

«Ще один доказ того, що росіяни свідомо полюють на тих, хто попри щоденні обстріли продовжує рятувати людей», — зазначив Сергій Крук. 

Внаслідок російської атаки пожежна частина зазнала чималих руйнувань. 

«Наслідки — на фото. І вони красномовніші за будь-які слова», — підкреслив очільник ДСНС. 

Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України
Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook
Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України
Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook
Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України
Наслідки обстрілу пожежної частини на сході України © Сергій Крук / Facebook

🔻6 січня росіяни здійснили обстріл пожежної частини у Херсоні. Це стало другої пожежної частиною, атакованою РФ у Херсоні лише протягом двох діб. Внаслідок атаки були загиблі та поранені

🔻5 січня РФ обстріляла пожежну частину у Херсоні. Обійшлося без постраждалих

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