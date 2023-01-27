РФ здійснила 44 удари та 70 пусків ракет – Генштаб

атака росії

Минулої доби російські війська 125 разів обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню. 18 авіаційних ударів із 44 були з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті.

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Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські сили оборони відбили атаки російських військ в районах чотирьох населених пунктів на Луганщині та 8 – на Донеччині.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається сталою, угруповання РФ не виявлені. Як зазначає пресслужба Генштабу, РФ нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі під виглядом спільних військових навчань.

Під артилерійський вогонь потрапили 2 населених пункти Чернігівської області, 3 – Сумської, 9 – Харківської області.

Росія обстріляла 10 населених пунктів на Куп’янському напрямку, 7 – на Лиманському, 10 – на Бахмутському.

Під російський вогонь потрапили 6 населених пунктів на Авдіївському напрямку, 3 – на Новопавліському. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку росіяни знову обстріляли Херсон, пише Генштаб.

Українська авіація збила 3 російських розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили РФ, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих російських об’єкта, йдеться в повідомленні.

🔻 26 січня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія РФ гатила ракетами повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

🔻 26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані.

🔻 26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку.

🔻 Вночі проти 26 січня через атаку російських безпілотників повітряна тривога тривала кілька годин. На Донбасі, Київщині та в Черкасах прогриміли вибухи. У Дніпрі росіяни потрапили у промислове підприємство. Над Дніпропетровщиною збили 5 безпілотників, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді.