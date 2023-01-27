РФ навмисно поширює фейки про успіхи під Вугледаром та Оріховим – британська розвідка

російська дезінформація

Російські підрозділи, ймовірно, проводили там локальні розвідувальні напади, але істотні успіхи в цих районах «малоймовірні».

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Упродовж останніх шість днів російські ЗМІ стверджували, що війська Росії значно просунулися вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледара. Однак насправді ситуація інакша — Росія навряд чи справді досягла будь-яких істотних успіхів.

«Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись натякнути, що російська «операція» продовжується», — йдеться у звіті розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wRBODowWGd



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LdZbHoKpBo — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 27, 2023

🔻 23 січня британська розвідка повідомила, що Герасимов почав боротьбу з відхиленнями від стандартів форми та зачісок в армії РФ.

🔻 21 січня у Міноборони Великої Британії інформували, що війна в Україні для росіян зайшла у глухій кут.

🔻 20 січня британська розвідка повідомила, що в Україні воюють 50 тисяч вагнерівців.