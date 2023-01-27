Спецслужби РФ готують спецоперацію з дискредитації керівництва України

РОСІЙСЬКА ДЕЗІНФОРМАЦІЯ

Найближчим часом росіяни запустять широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва, повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.

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Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших.

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«Серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ. Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції», — зазначили у ГУР МО України.

🔻 23 січня британська розвідка повідомила, що Герасимов почав боротьбу з відхиленнями від стандартів форми та зачісок в армії РФ.

🔻 21 січня у Міноборони Великої Британії інформували, що війна в Україні для росіян зайшла у глухій кут.

🔻 20 січня британська розвідка повідомила, що в Україні воюють 50 тисяч вагнерівців.