США ліквідували лідера ІДІЛ

контртерористична операція

Американські військові знищили одного з керівників «Ісламської держави» Білала аль-Судані на півночі Сомалі. Контртерористична операція була організована за наказом президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

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Про це пише The New York Times з покликанням на заяву високопоставлених представників адміністрації США.

За словами офіційних осіб, завдяки «ретельному плануванню та бездоганному виконанню плану жертв серед американських військовослужбовців чи цивільних осіб не було».

Окрім лідера ІДІЛ, служби США також ліквідували 10 членів терористичного угруповання.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що аль-Судані «несе відповідальність за сприяння зростанню присутності ІДІЛ в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, включаючи Афганістан».

Глава Пентагону подякував військовослужбовцям, розвідувальній спільноті та міжвідомчим партнерам за здійснення контртерористичної операції.

🔻 12 липня 2022 року лідер ІДІЛ Магер аль-Агал загинув у Сирії внаслідок удару американського безпілотника США.