Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

пам'ять за загиблими

Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення міжнародної дати у 2012 році, хоча й була однією з шести країн-ініціаторів ухвалення цього документа.

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Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

Концтабір Аушвіц © RFI

Концтабір Аушвіц © RFI

Концтабір Аушвіц © RFI

Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту: з них від 2,2 до 2,5 мільйонів на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні.

Одразу після окупації України нацисти розгорнули мережу гетто на території України, а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших були розстріли у Бабиному Яру в Києві.

Бабин Яр © Збруч

Голокост перекладається як «всеспалення». Це поняття позначає систематичне переслідування і знищення (геноцид) євреїв нацистською Німеччиною і колабораціоністами у 1933-1945 років.

Концтабір Майданек у Любліні, Польща © RFI

Цього дня світ не лише згадує жертв Голокосту, а й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.

Концтабір Майданек у Любліні, Польща © RFI

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих:

«Ми знаємо і пам’ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити».