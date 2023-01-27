Теракт в синагозі Єрасулима: вісім людей загинуло, десять зазнали поранень

ТЕРАКТ

Ввечері 27 січня терорист відкрив вогонь по людям, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Нападник намагався втекти на автомобілі.

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Терориста вбили Сили безпеки під час спроби втечі з місця злочину.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Ми побачили жінку та 4 чоловіків, які лежали на дорозі. Вони отримали вогнепальні поранення та не подали ознак життя, і нам довелося негайно підтвердити їхню смерть», — сказав парамедик Фаді Декідек.

Трьох поранених евакуювали до лікарні. Серед них 70-річна жінка у критичному стані.

У числі поранених також 30-ти та 20-ти річні чоловіки у важкому стані, а також 60-річна жінка та 14-річний підліток у стані середньої важкості.

Десяткам людей у шоковому стані надають допомогу на місці трагедії.

«Ми навчені цьому. На жаль, ми не можемо забути теракт, і ми переживаємо кожен заново», — підкреслив Фаді Декідек.

Поліція обшукує територію на предмет нових терористів.

Парамедики на місці теракту © AP - Mahmoud Illean

Місце теракту, огорожене стрічкою © AP - Mahmoud Illean

Місце теракту © AP - Mahmoud Illean

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