Теракт в синагозі Єрасулима: вісім людей загинуло, десять зазнали поранень
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Ввечері 27 січня терорист відкрив вогонь по людям, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Нападник намагався втекти на автомобілі.
Терориста вбили Сили безпеки під час спроби втечі з місця злочину.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«Ми побачили жінку та 4 чоловіків, які лежали на дорозі. Вони отримали вогнепальні поранення та не подали ознак життя, і нам довелося негайно підтвердити їхню смерть», — сказав парамедик Фаді Декідек.
Трьох поранених евакуювали до лікарні. Серед них 70-річна жінка у критичному стані.
У числі поранених також 30-ти та 20-ти річні чоловіки у важкому стані, а також 60-річна жінка та 14-річний підліток у стані середньої важкості.
Десяткам людей у шоковому стані надають допомогу на місці трагедії.
«Ми навчені цьому. На жаль, ми не можемо забути теракт, і ми переживаємо кожен заново», — підкреслив Фаді Декідек.
Поліція обшукує територію на предмет нових терористів.
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