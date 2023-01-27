ТЕРАКТ

Теракт в синагозі Єрасулима: вісім людей загинуло, десять зазнали поранень

Опубліковано:

Теракт в Єрусалимі
Теракт в Єрусалимі © AP - Mahmoud Illean
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Ввечері 27 січня терорист відкрив вогонь по людям, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Нападник намагався втекти на автомобілі.   

Реклама

Терориста вбили Сили безпеки під час спроби втечі з місця злочину.  

Про це повідомляє The Jerusalem Post. 

«Ми побачили жінку та 4 чоловіків, які лежали на дорозі. Вони отримали вогнепальні поранення та не подали ознак життя, і нам довелося негайно підтвердити їхню смерть», — сказав парамедик  Фаді Декідек. 

Трьох поранених евакуювали до лікарні. Серед них 70-річна жінка у критичному стані. 

У числі поранених також 30-ти та 20-ти річні чоловіки у важкому стані, а також 60-річна жінка та 14-річний підліток у стані середньої важкості. 

Десяткам людей у шоковому стані надають допомогу на місці трагедії.  

«Ми навчені цьому. На жаль, ми не можемо забути теракт, і ми переживаємо кожен заново», — підкреслив Фаді Декідек. 

Поліція обшукує територію на предмет нових терористів. 

Парамедики на місці теракту
Парамедики на місці теракту © AP - Mahmoud Illean
Місце теракту, огорожене стрічкою
Місце теракту, огорожене стрічкою © AP - Mahmoud Illean
Місце теракту
Місце теракту © AP - Mahmoud Illean

🔻23 листопада в Ізраїлі сталося два вибухи. Одна людина загинула, не менше 22 постраждали

🔻5 травня внаслідок нападу на сході від Тель-Авіва загинули троє людей

Завантажити додаток