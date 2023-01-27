Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики – Орбан

вето на антиросійські санкції

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт «не дозволить реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції».

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Про це пише Reuters.

За словами очільника угорського уряду, про такі обмеження «не може йти мови».

Угорщина, яка є членом Європейського Союзу, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії через її вторгнення в Україну, заявляючи, що вони не змогли суттєво послабити Росію, водночас існує ризик знищення європейської економіки, зазначає інформагентство.

У Reuters зазначають, що Будапешт планує розширити атомну станцію «Пакш» двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен. Відповідне рішення ухвалили в 2014 році між Москвою та Угорщиною.

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🔻 23 січня очільник МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва підтримує наміри Брюсселя стосовно зрівняння санкцій щодо Росії та Білорусі.

🔻 17 січня редактор європейського бюро Радіо свобода Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС ймовірно ухвалить десятий пакет санкцій проти РФ вже у лютому.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.

🔻 16 грудня ЄС ухвалив 9-й пакет санкцій проти РФ.