Українка Меркушина здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи з біатлону

ЧЄ-2023 з біатлону

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула перемогу у спринті та принесла Україні першу золоту, а загалом третю медаль чемпіонату Європи у швейцарському Ленцерхайді, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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Зазначається, що під час змагань, 27 січня, Меркушина змогла бездоганно «відстрілятись» на обох вогневих рубежах та продемонструвати найкращій час на дистанції.

Біатлоністка з Закарпаття на 0,5 секунд випередила на фініші срібну медалістку шведку Тільду Йоханссон і на 1,8 — володарку бронзи німкеню Ванессу Хінц.

«Це нагорода для моєї країни. Я горда, що сьогодні лунатиме наш гімн і підійматиметься синьо-жовтий прапор. Сподіваюся, що у ці важкі для українського народу часи я змогла подарувати співвітчизникам краплинку радості», — сказала після фінішу у своєму коментарі пресслужбі IBU новоспечена чемпіонка Європи.

Це вже третя медаль для України в рамках відкритого Чемпіонату Європи з біатлону.

🔻25 січня біатлоністка Юлія Джима здобула «срібло» на чемпіонаті Європи в індивідуальній гонці.

🔻 25 січня в чоловічій індивідуальній гонці Антон Дудченко повторив успіх Юлії Джими та приніс українській команді друге срібло на чемпіонаті Європи в швейцарському Ленцерхайді.