Українські військові прибули до Німеччини на навчання
Опубліковано:
Солдати проходитимуть тренінг на бойовій машині піхоти Marder.
Про це повідомляє Spiegel.
Військовослужбовці приземлились в німецькому місті Кельн. Підготовка групи на БМП Marder має розпочатися найближчим часом і триватиме приблизно вісім тижнів, зазначає видання.
Раніше в Бундестазі повідомляли про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. Навчання українських екіпажів є частиною пакету військової допомоги від Німеччини, пише Spiegel.
► Дивіться також: Постачання танків «Леопард 2» багато в чому залежатиме від нового міністра оборони Німеччини
🔻 25 січня видання Spiegel повідомило, що європейська танкова коаліція готується передати Україні 80 «Леопардів»
🔻 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги.
🔻 20 січня у Німеччині проходить восьме засідання «Рамштайн»: Зеленський закликав союзників надати Україні більше танків
🔻 20 січня стало відомо, що Берлін виділить ще 52 млн євро на відновлення України
🔻19 січня новий міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив, що Берлін продовжить підтримувати Україну