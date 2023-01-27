Українські військові прибули до Німеччини на навчання

Солдат німецького бундесверу працює над системою захисту танків MELLS під час презентації бронетранспортера Marder у казармі Erzgebirgskaserne у Маріенбергу, східна Німеччина, 12 січня 2023 року

Солдати проходитимуть тренінг на бойовій машині піхоти Marder.

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Про це повідомляє Spiegel.

Військовослужбовці приземлились в німецькому місті Кельн. Підготовка групи на БМП Marder має розпочатися найближчим часом і триватиме приблизно вісім тижнів, зазначає видання.

Раніше в Бундестазі повідомляли про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. Навчання українських екіпажів є частиною пакету військової допомоги від Німеччини, пише Spiegel.

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