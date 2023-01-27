Унаслідок обстрілу РФ Бахмута загинув один цивільний, ще чотири — зазнали поранень

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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За даними слідства, в ніч на 27 січня збройні сили РФ нанесли удари з реактивних систем залпового вогню по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району.

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«Внаслідок обстрілів 55-річний чоловік загинув. Ще четверо громадян, у тому числі двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення», — йдеться в повідомленні.

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Також пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти.

🔻 26 січня внаслідок обстрілів РФ загинули шість цивільних на Донеччині, по двоє - на Херсонщині та Харківщині

🔻 26 січня внаслідок ракетної атаки на Україну загинули 11 людей. Всього РФ здійснила за добу 44 удари та 70 пусків ракет.

🔻 26 січня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія РФ гатила ракетами повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

🔻 26 січня внаслідок атаки РФ по Запорізькому району є загиблі та травмовані.

🔻 26 січня росіяни обстріляли Харківщину: поранено жінку.