Унаслідок обстрілу РФ міста Часів Яр загинули двоє цивільних, ще п'ять — зазнали поранень

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення і будівлі установ та державної служби, а також автівки, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За даними ОВА, росіяни наразі продовжують обстрілювати Авдіївку, Торецьке на Донеччині.

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«В Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували Гради з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила. На щастя, минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької ТГ. Там постраждали будинки та господарські споруди», — розповів Кириленко.

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Він також додав, що армія РФ обстріляла з РСЗВ Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара.

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