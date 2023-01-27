Унаслідок обстрілу РФ міста Часів Яр загинули двоє цивільних, ще п'ять — зазнали поранень
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Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення і будівлі установ та державної служби, а також автівки, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За даними ОВА, росіяни наразі продовжують обстрілювати Авдіївку, Торецьке на Донеччині.
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«В Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували Гради з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила. На щастя, минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької ТГ. Там постраждали будинки та господарські споруди», — розповів Кириленко.
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Він також додав, що армія РФ обстріляла з РСЗВ Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара.
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