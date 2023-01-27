Уряд України схвалив постанову щодо заборони на виїзд чиновників за кордон

РІШЕННЯ УРЯДУ

Відтепер українські чиновники можуть виїжджати за кордон — лише у службових справах.

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Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадовці можуть виїжджати лише з поважної причини. 27 січня Уряд, на виконання рішення РНБО, схвалив відповідну постанову.

«Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні», — зазначив прем'єр-міністр.

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Він також додав, що «на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів».

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27 січня народного депутата України Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга Народу» на тлі повідомлення про його поїздку до Таїланду.

🔻 23 січня Рада нацбезпеки та оборони України вирішила обмежити закордонні поїздки чиновників. Того самого дня Володимир Зеленський затвердив це рішення своїм указом.

🔻 24 січня заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із відпусткою в Іспанії