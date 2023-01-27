Уряд Іспанії вже навесні відправить в Україну танки Leopard 2 A4

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

За словами міністерки оборони країни Маргарити Роблес мова йде про танки, які зараз зберігаються на військовій базі в Сарагосі, повідомляє RTVE.

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Кількість танків, що Іспанія готова передати ЗСУ міністр оборони не вказала.

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«Йдеться не лише про відправляння машин, а й про підготовку екіпажів та технічне обслуговування. Підхід союзників полягає в тому, що це (надсилання танків в Україну — ред.) буде навесні. До цього фізична присутність Leopards не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань», — зазначила Роблес.

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Очільниця МО Іспанії також наголосила, що «найкращий спосіб зробити внесок у мир — це допомогти громадянам України».

25 січня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес ухвалив рішення про приєднання його країни до «леопардової коаліції». Це сталося після того, як Німеччина дозволила надання Україні танків Leopard 2.

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