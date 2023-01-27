У Білому домі заявили, що поставка «Абрамсів» в Україну займе багато місяців

ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що навряд чи ці танки з'являться в Україні до кінця 2023 року.

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Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, план передачі ще знаходиться у розробці.

«Я не хочу вдаватися в конкретизацію, оскільки ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців», — сказав Кірбі.

Нагадаємо, вчора під час слухань у Конгресі заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначила, що передача цих складних танків потребує серйозної підготовки. США не встигнуть надати Україні «Абрамси» до весняного наступу

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🔻25 січня Джо Байден заявив, що США відправляють Україні 31 танк «Абрамс»

🔻Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.