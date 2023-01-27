У МЗС України відреагували на загострення ізраїльсько-палестинського протистояння

Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Зіткнення палестинців з ізраїльськими військами після армійського рейду в місті Дженін на Західному березі річки Йордан, четвер, 26 січня 2023 р.

Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням безпекової ситуації на території Ізраїлю та Палестини, спричиненим взаємними ракетними обстрілами.

Реклама Читати продовження

Це вказано на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що Україна, яка потерпає від зухвалої збройної агресії РФ, як ніхто розуміє потребу в мирі.

«Засуджуючи прояви тероризму у будь-якій формі, Україна виступає за необхідність мирного співіснування палестинського та ізраїльського народів і закликає сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак для запобігання подальших людських жертв та руйнувань», — йдеться у коментарі МЗС.

У ніч проти 27 січня з Сектора Гази по Ізраїлю було випущено дві ракети. Обидві збили сили ППО.

🔻26 січня внаслідок ізраїльського рейду в місті Дженін на Західному березі річки Йордан загинули дев'ятеро палестинців в таборі для біженців. В їхньому числі була літня жінка. За повідомленням ізраїльських військових, вони діяли, щоб затримати «загін терористів, що належить терористичній організації «Ісламський джихад», заявивши, що вони вбили трьох «терористів».

🔻7 січня Ізраїль запровадив санкції проти Палестини у відповідь на її звернення до Міжнародного суду

🔻1 січня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль вважає «огидним» офіційне звернення Генеральної асамблеї ООН до Міжнародного суду ООН стосовно визначення статусу окупованих територій Палестини.