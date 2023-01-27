У московському аеропорту Внуково зазнав аварії гвинтокрил Мі-8
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Гелікоптер здійснив жорстку посадку в аеропорту Внуково, повідомляє BBC News.
«Вертоліт Мі-8 під час посадки у "Внуково" зачепив лопатями землю і отримав пошкодження. За попередніми даними, є постраждалі», — пишуть у виданні покликаючись на місцеві ЗМІ.
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За інформацією РБК, цей гвинтокрил належить спеціальному льотному загону «Росія», який забезпечує авіаперевезення президента, прем'єр-міністра та інших високопосадовців РФ.
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