У московському аеропорту Внуково зазнав аварії гвинтокрил Мі-8

Аварія Мі-8 у РФ

Гелікоптер здійснив жорстку посадку в аеропорту Внуково, повідомляє BBC News.

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«Вертоліт Мі-8 під час посадки у "Внуково" зачепив лопатями землю і отримав пошкодження. За попередніми даними, є постраждалі», — пишуть у виданні покликаючись на місцеві ЗМІ.

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За інформацією РБК, цей гвинтокрил належить спеціальному льотному загону «Росія», який забезпечує авіаперевезення президента, прем'єр-міністра та інших високопосадовців РФ.

🔻 9 січня в Росії розбився пасажирський літак Ан-2. Двоє людей загинули і ще десять — зазнали ушкоджень.

🔻19 грудня в РФ розбився та згорів гелікоптер Мі-8

🔻 16 грудня у столиці Бурятії Улан-Уде при посадці розбився вертоліт МІ-8. Загинули три члени екіпажу.