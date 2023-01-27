ВИБУХ ГАЗУ

У Польщі стався вибух газу у багатоповерховому будинку: є постраждалі

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Зруйнований будинок у польському Катовіце
Зруйнований будинок у польському Катовіце © RMF24
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Вибух стався о 8.30 за місцевим часом. Триповерховий столітній будинок у місті Катовіце зруйнований вщент. На місці працюють рятувальні служби.

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З-під завалів рятувальники витягнули сім людей. В їхньому числі — троє дітей. Двох осіб продовжують розшукувати. 

Приблизно о 13.40 за місцевим часом рятувальники витягли із завалів тіло однієї жінки. Другу жінку продовжують розшукувати під завалами.

За інформацією рятувальної служби, під завалами шукають двох жінок, про яких точно відомо, що вони  проживають у цьому будинку.

У пошуковій операції задіяно 150 рятувальників та три собаки. Завали доводиться розбирати вручну, аби дістатися до зруйнованої квартири. 

Стан постраждалих стабільний. Травмованих дітей у віці трьох та чотирьох років відправили до дитячої лікарні.  Один дорослий звернувся до опікового центру. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Через вибух у кількох сусідніх будинках та прилеглій школі вибило вікна. Учні на канікулах, тому у школі постраждалих немає. 

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