У Польщі стався вибух газу у багатоповерховому будинку: є постраждалі

ВИБУХ ГАЗУ

Вибух стався о 8.30 за місцевим часом. Триповерховий столітній будинок у місті Катовіце зруйнований вщент. На місці працюють рятувальні служби.

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З-під завалів рятувальники витягнули сім людей. В їхньому числі — троє дітей. Двох осіб продовжують розшукувати.

Приблизно о 13.40 за місцевим часом рятувальники витягли із завалів тіло однієї жінки. Другу жінку продовжують розшукувати під завалами.

За інформацією рятувальної служби, під завалами шукають двох жінок, про яких точно відомо, що вони проживають у цьому будинку.

У пошуковій операції задіяно 150 рятувальників та три собаки. Завали доводиться розбирати вручну, аби дістатися до зруйнованої квартири.

Стан постраждалих стабільний. Травмованих дітей у віці трьох та чотирьох років відправили до дитячої лікарні. Один дорослий звернувся до опікового центру. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Po wybuchu gazu w Katowicach-Szopienicach jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami medycznymi ze Śląska. Na godzinę 10 mamy 7 osób poszkodowanych, w tym 3 dzieci. Wszyscy są pod opieką lekarską. Dziękuję straży pożarnej i zespołom #ZRM za poświęcenie i pracę na miejscu zdarzenia — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) January 27, 2023

Через вибух у кількох сусідніх будинках та прилеглій школі вибило вікна. Учні на канікулах, тому у школі постраждалих немає.

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