У Росії вичерпуються запаси іранських дронів

Іранські дрони для війни проти України

Безпілотників вистачить лише для кількох масштабних ударів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама Читати продовження

Аналітики звертають увагу на інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова: він, зокрема, повідомляв, що станом на 7 січня на озброєнні армії РФ залишилося 90 іранських дронів.

Security formula:

The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

Втім, невдовзі росіяни можуть отримати з Ірану нову партію БпЛА, зазначають у Інституті вивчення війни.

«Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва», – йдеться у звіті ISW.

🔻 У ніч проти 26 січня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Армія РФ застосувала 24 ударних безпілотники, усі вони були збиті українськими силами оборони.

🔻 21 січня CNN повідомляли, що Іран почав передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників для виробництва дронів-камікадзе у РФ. Це сталося після того, як країни досягли відповідної угоди.