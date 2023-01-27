У Чехії розпочався другий тур президентських виборів

Вибори в Чехії

Про це повідомили у Державній виборчій комісії республіки. Голосування триватиме два дні — сьогодні і завтра.

Реклама Читати продовження

Виборчі дільниці будуть відкриті з 14:00 до 22:00, а загалом на виборах можуть проголосувати 8,3 млн. чехів.

На пост глави держави претендують колишній генерал НАТО Петр Павел та екс-прем'єр республіки Андрій Бабіш. Обидва кандидати набрали приблизно 35% голосів у першому турі.

Петер Павел — генерал чеської армії і голова Військового комітету НАТО в 2015—2018 роках. Павел неодноразово засуджував агресію РФ та навіть збирав гроші на зброю для ЗСУ.

Андрей Бабіш очолював чеський уряд з 2017 до 2021 року. Ще до його прем’єрства на нього завели справу — підозрювали у привласненні допомоги Євросоюзу на розвиток малого бізнесу. 9 січня цього року міський суд Праги виправдав Бабіша, після чого соціологи відзначили зростання його рейтингів.

Нагадаємо, у першому турі явка виборців становила 68%. За підсумками другого туру переможець змінить на посаді президента республіки Мілоша Земана. Вступ на посаду нового глави держави відбудеться 8 березня.

Чехія є парламентською республікою, тому повноваження Президента в країні доволі обмежені.

🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел

🔻 13 січня у Чехії розпочався перший тур виборів