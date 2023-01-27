Франція та Італія наближаються до рішення щодо постачання Україні систем ППО SAMP/T – Reuters

ППО для України

Очікується, що офіційно угоду підпишуть президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Проте коли саме оголосять про постачання, поки неясно. Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

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Сьогодні міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню має зустрітися в Італії з главою МЗС країни Гвідо Крозетто: вони планують продовжити переговори відносно постачання SAMP/T, повідомляє Reuters.

«Ми завершуємо це питання з італійцями, рішення буде скоро», – зазначили у дипломатичних колах Франції.

Комплекс SAMP/T спільного франко-італійського виробництва може відслідковувати та перехоплювати до 16 цілей одночасно. ЗРК ефективно протидіють багатьом видам ракет малої та середньої дальності та є єдиною європейською системою, яка може збивати балістичні ракети.

Політичне рішення вже прийнято, зараз завершується узгодження технічних деталей, сказав виданню ще один дипломат.

Крім того, раніше представник італійської коаліції, на умовах анонімності, заявив, що Рим готовий надати Україні різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські SAMP/T, повідомляє Reuters.

🔻 Наприкінці грудня у Міноборони повідомили, що Париж поставить Україні зенітно-ракетний комплекс Mistral і самохідні артилерійські установки «Цезар». .

🔻 У жовтні, відразу після початку роботи в уряді, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла продовжувати підтримувати Україну, попри суперечки в її правлячій коаліції.