Щоб побачити на власні очі, що нейтральності не існує — Зеленський запросив очільника МОК в Бахмут

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент України у своєму традиційному вечірньому зверненні зазначив, що неодноразово спілкувався з очільником Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Проте так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.

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«Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що вплив держави-терориста буде неминучим, якщо російські спортсмени братимуть участь у міжнародних змаганнях:

«Українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному».

🔻25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024, що пройдуть у Парижі, у нейтральному статусі