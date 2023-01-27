Японія посилює санкції проти Росії через ракетні удари по Україні

Антиросійські санкції

Країна розширила список заборонених до експорту товарів та заморозила активи російських посадовців і організацій.

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Рішення було прийнято після російського ракетного удару по Україні вчора, через який загинули 11 людей.

«У світлі ситуації навколо України та для сприяння міжнародним зусиллям щодо забезпечення миру Японія запровадить заборону на експорт відповідно до інших великих країн», — йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МЗС країни.

З 3 лютого Японія забороняє поставки товарів 49 організаціям у Росії, які можуть посилити військовій потенціал РФ.

Обмеження включатимуть різноманітну продукцію від водометів, обладнання для розвідки газу та напівпровідникового обладнання до вакцин, рентгенівського обладнання, вибухівки та роботів, повідомили в міністерстві.

Японія також заморозить активи трьох юридичних та 22 фізичних осіб у Росії, зокрема, авіабудівної компанії АТ «Іркут Корп», виробника зенітних ракет ММЗ «Авангард», заступника міністра оборони Михайла Мізінцева та міністра юстиції Костянтина Чуйченка, а також 14 осіб, пов’язаних з анексією частини південно-східної України.

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