Євросоюз готує нові санкції проти Білорусі за участь у російському вторгненні — Bloomberg

Санкції для Білорусі

Нові санкції багато в чому дублюють обмеження, які ЄС запровадив проти Росії – зокрема щодо експорту технологій та енергетичного сектора.

Реклама Читати продовження

У новому пакеті — заборона експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у воєнних цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни.

Також у пакеті передбачені санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото. Ще там передбачені торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг. Заходи також зачіпають авіацію, енергетику та основні джерела доходу Білорусі.

Подібно до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії, проєкт містить виключення для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, що потрапили під санкції.

Законодавство також дозволить ЄС переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення нового пакету необхідна підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу.

🔻 17 січня стало відомо, що ЄС може прийняти нові санкції проти РФ та Білорусі вже у лютому.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували прийняти до початку саміту Україна-ЄС.