ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦіЇ

Таке рішення ухвалила 27 січня Європейська Рада. Обмеження проти окремих секторів економіки РФ будуть діяти до 31 липня 2023 року.

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Про це йдеться у офіційній заяві.

Санкції охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох прокремлівських каналів дезінформації.

Також вони включають обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

🔻26 січня у МЗС Японії повідомили, що санкції проти РФ та підтримка України стануть пріоритетом G7

🔻13 січня Польща та Литва закликали до санкцій проти атомного сектору РФ

🔻 12 січня стало відомо, що ЄС готується ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження Євросоюзу будуть стосуватися і Білорусі. Їх синхронізують з російськими в секторах військової співпраці Мінська та Москви.