Американський генерал закликав підготуватися до війни з Китаєм у 2025 році

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТАЙВАНЮ

Відповідну службову записку своїм підлеглим надіслав голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан.

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Текст послання публікує NBC News.

«Я сподіваюся, що я помиляюся. Моє чуття підказує, що ми будемо воювати у 2025 році», – йдеться у записці генерала.

Мініхан зазначив, що оскільки у 2024 році на Тайвані та у США відбудуться президентські вибори, Америка буде «відволікатися», а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість напасти на острів.

Він закликає до створення «укріпленої, готової, інтегрованої та спритної Об’єднаної маневрової групи, готової до боротьби та перемоги всередині першого ланцюга островів».

Підписаний меморандум адресований усім командирам повітряного крила в Командуванні аеромобільності та іншим оперативним командувачам ВПС і наказує їм доповісти Мініхану про всі основні зусилля з підготовки до бою з Китаєм. Дедлайн – 28 лютого.

Він також наказує всьому персоналу оновити свої записи та контакти для екстрених випадків.

Аеромобільне командування налічує майже 50 000 військовослужбовців і майже 500 літаків і відповідає за транспортування та дозаправлення.

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