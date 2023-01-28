Внаслідок обстрілу РФ по Харківщині пошкоджено ліцей та приватний будинок

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Український поліцейський огороджує територію, де впали залишки ракети, яку збили після російської атаки

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, заявив, що протягом доби 28 січня, станом на 8 ранку Російська Федерація продовжує масовано обстрілювати Харківщину.

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Під обстріли потрапили прикордонні пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

У селі Глибоке Харківського району пошкоджено будівлю ліцею, а також приватний будинок. В селі Петропавлівка є поранений, 49-річного чоловіка госпіталізували.

Голова Харківської ОДА також додав, що під час останньої доби гуманітарного розміновування області, українські демінери знешкодили 64 вибухонебезпечні предмети.

🔻Під час останньої атаки 27 січня загинули 2 цивільних, також двоє людей постраждали. А між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років.