Двоє учасників незаконних збройних формувань РФ відправляться за ґрати

ПРАВОСУДДЯ

Згідно зі звинуваченнями Донецької облпрокуратури, чоловіки воювали проти Збройних Сил України. Обох чоловіків суд визнав винними у посяганні на територіальну цілісність України, участі у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях

Реклама Читати продовження

Прокуратура довела в суді факт причетності мешканця села Пантелеймонівка Горлівського району, та громадянина РФ з Камчатського краю, що воювали проти України відповідно, з 2014 та з 2015 року. Обидва чоловіки отримали 10 років тюрми.

🔻Також іще одного бойовика незаконного формування «ДНР» відправили на 15 років за грати в Запоріжжі