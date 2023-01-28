ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Західні партнери передадуть 321 танк, але будуть затримки в постачанні

Опубліковано:

Вадим Омельченко під час мітингу проти агресії РФ 24 лютого 2022
Вадим Омельченко під час мітингу проти агресії РФ 24 лютого 2022 AP - Thibault Camus
Автор тексту: Свят Вєтров
1 хв

Під час вечірнього інтерв'ю французькому медіа BFMTV в п'ятницю 27 січня Вадим Омельченко, український посол у Франції наголосив на терміновості для Києва отримання важкого наступального озброєння, зокрема важких танків, що обіцяли одразу декілька західних партнерів.

Реклама

Омельченко вітає підтримку України низкою країн, але також висловив стурбованість затримкою в постачанні: «Сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання в Україну 321 важкого танка», — наголосив український представник, та додав, що терміни постачання зброї різняться від країни до країни.

Серед причин затримок посол зазначив виконання необхідного технічного обслуговування, розв'язання проблем в логістиці, очікування на інші моделі танків, щоб замінити ті, що відправлять до України.

Київ наголошує на тому, що постачання танків повинно відбутися якомога швидше: «Нам потрібна ця допомога якомога швидше, — заявив Вадим Омельченко, — якщо вони розтягнутсья до серпня або вересня, то буде вже запізно».

Також посол зазначив, що Україна готується до майбутнього російського наступу, але не боїться його.

🔻 25 січня RFI писало про те, як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻Також, на фоні узгодження постачання танків, пілоти гелікоптерів мріють про амерканський ударний гвинтокрил «Апачі».

Завантажити додаток