Західні партнери передадуть 321 танк, але будуть затримки в постачанні

ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Вадим Омельченко під час мітингу проти агресії РФ 24 лютого 2022

Під час вечірнього інтерв'ю французькому медіа BFMTV в п'ятницю 27 січня Вадим Омельченко, український посол у Франції наголосив на терміновості для Києва отримання важкого наступального озброєння, зокрема важких танків, що обіцяли одразу декілька західних партнерів.

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Омельченко вітає підтримку України низкою країн, але також висловив стурбованість затримкою в постачанні: «Сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання в Україну 321 важкого танка», — наголосив український представник, та додав, що терміни постачання зброї різняться від країни до країни.

Серед причин затримок посол зазначив виконання необхідного технічного обслуговування, розв'язання проблем в логістиці, очікування на інші моделі танків, щоб замінити ті, що відправлять до України.

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Pour l'ambassadeur d'Ukraine en France, son pays se prépare à une offensive russe, mais ne la craint pashttps://t.co/GctIe0M2N3 pic.twitter.com/gYjX3XpTTG — BFMTV (@BFMTV) January 27, 2023

Київ наголошує на тому, що постачання танків повинно відбутися якомога швидше: «Нам потрібна ця допомога якомога швидше, — заявив Вадим Омельченко, — якщо вони розтягнутсья до серпня або вересня, то буде вже запізно».

Також посол зазначив, що Україна готується до майбутнього російського наступу, але не боїться його.

🔻 25 січня RFI писало про те, як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻Також, на фоні узгодження постачання танків, пілоти гелікоптерів мріють про амерканський ударний гвинтокрил «Апачі».