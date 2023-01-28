Мікрочипи голландського виробництва потрапляють в Росію попри санкції

РОСІЯ ОБХОДИТЬ САНКЦІЇ

Експорт високотехнологічних мікрочипів, що виготовлені в Нідерландах попри всі заборони все ще потрапляють на ринок РФ. Згідно зі спільним розслідуванням нідерландського мовника NOS та програми Nieuwsuur, постачання відбувається через китайських посередників.

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За інформацією, яку отримали журналісти, схема складається з невеликої групи китайських компаній, що пов'язані з оборонними підприємствами РФ. Як тільки компанії отримують партію чипів, вони перенаправляються з Китаю до РФ.

Одна з таких китайських компаній входить до санкційного списку США через виконані замовлення російського оборонного комплексу. Попри підсанкційний статус, зниження обсягу постачання журналісти не помітили. Справа йде про мільйони одиниць мікрочипів з початку повномасштабного вторгнення.

Саме чипи виробництва Нідерландів були знайдені в підбитій техніці на лінії зіткнення в Україні. Йдеться насамперед про компанії NXP і ASML — обидві компанії, в топі серед виробників напівпровідників та мікросхем.

🔻25 листопада ГУР опублікувало список компаній, що постачають Росії компоненти для виробництва зброї