Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА

ОБОРОНА УКРАЇНИ

Міністерство заявило, що збільшить закупівлі БПЛА різних типів у 2023 році для Збройних Сил України. Бюджет на закупівлі складатиме близько 20 мільярдів гривень.

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Укладання стількох контрактів за короткий строк стало можливим частково через найпростішу в Європі процедуру допуску та сертифікації літального апарату до експлуатації в армії. Якщо за звичайних умов така процедура могла тривати декілька років, то тепер може займати декілька тижнів:

«В період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації», — зазначили в Міністерстві оборони.

🔻27 жовтня українська компанія Ukrspecsystems представила розробку нового розвідувального БПЛА «Shark», що має підвищений радіус дії.