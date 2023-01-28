Намагались влаштуватись до держустанов: СБУ затримала колаборантів
Опубліковано:
Служба безпеки арештувала двох осіб з Луганщини, які намагались влаштуватись на роботу до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.
За даними СБУ, це колишні «посадовці» так званих «відділів пенсійного фонду "ЛНР"» у тимчасово окупованих Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.
Вони приїхали на підконтрольну Україні територію під виглядом переселенців.
Один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.
Інший – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ.
СБУ вважає, що після влаштування на роботу вони могли отримати доступ до закритої інформації та передати її окупантам.
🔻25 січня СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини, який намагався відкупитися від тюрми.
🔻 20 січня стала відомово, що СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру.
🔻 19 січня СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну.