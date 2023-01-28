Намагались влаштуватись до держустанов: СБУ затримала колаборантів

ДЕРЖЗРАДА

Один з арештованих колаборантів

Служба безпеки арештувала двох осіб з Луганщини, які намагались влаштуватись на роботу до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

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За даними СБУ, це колишні «посадовці» так званих «відділів пенсійного фонду "ЛНР"» у тимчасово окупованих Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

Вони приїхали на підконтрольну Україні територію під виглядом переселенців.

Один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.

Інший – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ.

СБУ вважає, що після влаштування на роботу вони могли отримати доступ до закритої інформації та передати її окупантам.

🔻25 січня СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини, який намагався відкупитися від тюрми.

🔻 20 січня стала відомово, що СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру.

🔻 19 січня СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну.