Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

НОВИЙ ЛІДЕР

За даними підрахунку практично всіх голосів, переміг колишній генерал НАТО, який активно підтримує Україну у війні з Росією.

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Петро Павел, набрав 56,3%, повідомляє радіо Прага. Його опонент Андрій Бабіш отримав менше 44% голосів виборців.

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Тож, вже 8 березня Павел змінить нинішнього лідера Мілоша Земана на посаді глави держави.

Згідно з результатами екзитполів, Петро Павел перемагав з результатом 58,01% голосів.

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🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування.

🔻МЗС Чехії під час другого туру президентських виборів заявило, що хакери РФ атакували урядові сайти.

🔻27 січня у Чехії розпочався другий тур президентських виборів.

🔻 15 січня стало відомо, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли екс-прем'єр Андрій Бабіш та генерал Петер Павел.