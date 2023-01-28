Президентські вибори у Чехії: завершився другий тур голосування

ЗМІНИ У КЕРІВНИЦТВІ

Виборчі дільниці закрилися о 14:00 за місцевим часом.

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Попередні результати другого туру стануть відомі вже в другій половині дня. Офіційно ім’я нового президента у вівторок оголосить Державна виборча комісія.

Потім обидва кандидати матимуть 10 днів на оскарження результатів у суді.

За пост глави держави змагалися генерал у відставці, ексглава Генштабу армії ЧР і колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел та експрем’єр і мільярдер Андрей Бабіш. У першому турі різниця між ними складала лише 0,41% на користь Павела.

У Чехії немає «дня тиші», тож обидва кандидати продовжували переконувати виборців – поїздками по регіонах і через соцмережі - буквально до останньої хвилі.

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