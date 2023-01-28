Президент МОК висловився за допущення до Олімпіади росіян та білорусів

ПОЗА ПОЛІТИКОЮ

Це «не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії – виключати спортсменів через їхній паспорт», – сказав президент МОК Томас Бах.

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Його позицію оприлюднило німецьке видання Spiegel.

Бах вважає, що російські та білоруські спортсмени могли б виступати під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Водночас Бах додав, що до участі можуть допустити «тільки тих, хто не порушив миротворчу місію МОК, активно підтримуючи війну в Україні».

Місія Міжнародного олімпійського комітету – «об'єднати всіх спортсменів з усього світу, це особливий символ Олімпіади», сказав Бах.

Також президент МОК заявив, що можливий бойкот України «не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка не тільки хоче ізолювати Росію як державу, але й хоче повністю ізолювати всіх росіян».

Санкції проти Росії, а саме відсутність ідентифікації, заборона проведення міжнародних змагань на російській території та відсутність запрошення представників уряду – є достатніми, вважає Бах. На його думку, окремий спортсмен не повинен піддаватися дискримінації шляхом виключення, «навіть якщо країни знаходяться в конфліктному стані».

Загалом, за словами Баха, повернення російських і білоруських спортсменів поки «на стадії консультацій».

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