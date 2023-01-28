Протести в США після публікації жорстокого побиття Тайра Ніколса поліцією

ПРОТЕСТИ В США

Протестувальник наступає на лобове скло поліцейської машини в день публікації відео, на якому поліцейські б’ють Тайра Ніколса, молодого темношкірого чоловіка, який помер через три дні після того, як його зупинили за кермом під час зупинки поліцейські Мемфіса , Нью-Йорк, США, 27 січня 2023 року

В США поліцейські при затриманні через необережне водіння до смерті побили Тайра Ніколса. В країні протести проти поліцейського свавілля.

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В Мемфісі, штату Теннессі в США на початку січня поліцейські при затриманні за необережне водіння до смерті забили 29-річного чоловіка. Після публікації відео із вбивством Ніколса тисячі американців вийшли на вулицю в знак протесту проти насилля та перевищення поліцією службових обов'язків.

П'ятьом звільненим поліцейським висунули звинувачення у вбивстві темношкірого водія, щоб помер через три дні після побоїв, про це повідомляє Associated Press.

Protesters are now marching through a neighborhood around the downtown area. Residents step out their condos to look on at protesters. #JusticeForTyreNichols pic.twitter.com/HhTmKOx7eN — MLK50: Justice Through Journalism (@MLK50Memphis) January 28, 2023

На жорстоких кадрах з натільних камер самих поліцейських, а також з вуличних камер спостереження видно, як поліція б'є Тайра Ніколса, що вже був у наручниках та лежав на землі. На одному із записів чоловік кликав маму, а перед цим казав, що просто хотів дістатися додому.

🔻Усі поліціянти, що теж є темношкірими тепер звинувачуються у нападі при обтяжливих обставинах, та вбивстві. Їм загрожує від 15 до 60 років тюрми.

🔻Президент Джо Байден висловив свої співчуття родині загиблого. Він поспілкувався з матір’ю та вітчимом Тайра Ніколса. білий Дім каже, що президент прямо висловив співчуття, та «високо оцінив мужність і силу родини».