Хакери РФ атакували урядові сайти під час другого туру виборів у Чехії

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Як повідомляє Радіо Прага, атаку на низку урядових порталів Чеської республіки очолювало анонімне російське хакерське угрупування NoName057(16), що спеціалізується на атаках вебресурсів НАТО та його партнерів. Зокрема, саме ця група хактивістів (активістів, що займаються хакерською діяльністю — ред.) й була помічена при атаках на портал Польського сейму одразу після того, як в грудні 2022 той визнав Росію державою спонсором тероризму.

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Чеське МЗС підтвердило спробу перешкодити повноцінному функціонуванню вебресурсів, однак зазначило, що серйозної шкоди це не завдало.

Також чеське видання радіо Прага повідомляє, що подібні атаки були і під час першого туру президентських виборів.

🔻27 січня СБУ вдалося нейтралізувати російську хакерську атаку на цифрові мережі багатоповерхівок

🔻25 січня згідно з повідомленням керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, сайти районних та обласної адміністрацій не працювали через хакерську атаку.

🔻Також 30 жовтня британська газета Daily Mail повідомляла, що агенти Кремля зламали особистий телефон експрем'єр-міністерки Великої Британії.

🔻 У 2017 році один з наближених до наразі колишнього президента Дональда Трампа заявив, що хакери з РФ втручалися у вибори в США.