Росіяни втратили понад 300 людей внаслідок удару по Макіївці – міноборони Британії
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Йдеться про атаку 1-го січня по гуртожитку, в якому дислокувались російські мобілізовані. Про це повідомляють у щоденному звіті британської розвідки.
У Сполученому Королівстві вважають, що більшість російських військових, ймовірно, загинули або зникли безвісти, а не поранені.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 January 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QA2OBo1rpk
«Після удару Міноборони РФ зробило вчинило незвично, коли публічно визнало, що зазнало втрат, заявивши про 89 убитих. Російські офіційні особи, ймовірно, вирішили, що уникати коментарів буде неможливо в умовах значної критики російського командування з приводу цього інциденту», — йдеться у повідомленні.
У британській розвідці вважають, що повсюдна присутність дезінформації в публічних заявах РФ – причина такої різниці між кількістю реальних загиблих та офіційно оголошеними втратами.
«Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом, і передачі неточних звітів нижчими посадовими особами, які прагнуть применшити свої недоліки», — вважають у розвідці.
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